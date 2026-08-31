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Tragická nehoda pri Sládkovičove: Zrazili sa kamión a osobné auto

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Polícia zisťuje presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody.

Autor TASR
Sládkovičovo 31. augusta (TASR) - Policajti dokumentovali v pondelok popoludní tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste prvej triedy medzi Sládkovičovom a obcou Lúčny Dvor v okrese Galanta. Zomrel 71-ročný vodič osobného automobilu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Z doposiaľ nezistených príčin mal prejsť do protismeru a naraziť do oproti idúceho nákladného vozidla. Následkom nárazu skončil nákladiak mimo vozovky,“ ozrejmila polícia. Vodiča kamióna podrobili policajti dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

U druhého muža bude odobratý biologický materiál s cieľom zistenia prítomnosti alkoholu v jeho organizme. „Polícia zisťuje presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava,“ dodala polícia.

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