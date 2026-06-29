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Ranná kontrola alkoholu: V Košickom kraji nafúkal aj autobusár
Počas kontroly v Trebišove odhalili vodiča auta s hodnotou alkoholu v dychu 1,21 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
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Košice 29. júna (TASR) - Policajti v Košickom kraji vykonali v ranných hodinách dopravno-bezpečnostnú akciu, zameranú na odhalenie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Kontrola sa týkala najmä vodičov mestskej hromadnej dopravy či vodičov osobných vozidiel. Odhalili troch vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Počas kontroly v Trebišove odhalili vodiča auta s hodnotou alkoholu v dychu 1,21 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Policajti železničnej polície zastavili v meste Čierna nad Tisou vodiča, ktorému namerali 0,33 promile. Zadržali mu vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.
Kontrola odhalila jedného vodiča autobusu, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu. „Výsledok jeho dychovej skúšky bol 0,22 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 0,46 promile. Mnohí si povedia, že to nie je veľa, ale dosť na to, že autobus bol v tom čase už plný ľudí,“ konštatovala hovorkyňa.
Košickí policajti evidujú podľa Ivanovej od 1. januára do 30. mája už desať dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli vodiči autobusov. „Záleží nám na každom, aby do svojho cieľa došiel v poriadku. Počas celého leta budeme dopravno-bezpečnostné akcie vykonávať náhodne, neohlásene a s jasným cieľom. Zabezpečiť nielen bezproblémový dojazd do cieľa, no najmä odfiltrovať z ciest čo najviac nezodpovedných vodičov,“ doplnila hovorkyňa.
Počas kontroly v Trebišove odhalili vodiča auta s hodnotou alkoholu v dychu 1,21 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Policajti železničnej polície zastavili v meste Čierna nad Tisou vodiča, ktorému namerali 0,33 promile. Zadržali mu vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.
Kontrola odhalila jedného vodiča autobusu, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu. „Výsledok jeho dychovej skúšky bol 0,22 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 0,46 promile. Mnohí si povedia, že to nie je veľa, ale dosť na to, že autobus bol v tom čase už plný ľudí,“ konštatovala hovorkyňa.
Košickí policajti evidujú podľa Ivanovej od 1. januára do 30. mája už desať dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli vodiči autobusov. „Záleží nám na každom, aby do svojho cieľa došiel v poriadku. Počas celého leta budeme dopravno-bezpečnostné akcie vykonávať náhodne, neohlásene a s jasným cieľom. Zabezpečiť nielen bezproblémový dojazd do cieľa, no najmä odfiltrovať z ciest čo najviac nezodpovedných vodičov,“ doplnila hovorkyňa.