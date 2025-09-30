Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Regióny

Chytení pri čine: Dvojica v Košiciach vykrádala balíkoboxy

.
Snímka zo zásahu. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Pri vlámaní sa do balíkoboxov v Košiciach prichytili dve osoby

Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Policajti v noci na utorok prichytili pri čine dve osoby, ktoré sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v košickej mestskej časti Západ. „V čase, keď ich kriminalisti prekvapili, už mali sedem balíkov s neznámym obsahom a v doposiaľ presne nestanovenej hodnote pripravených na odcudzenie,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Obe osoby tak podľa nej skončili v putách a previezli ich na policajné oddelenie. Na miesto vyslali kriminalistického technika, ktorý zaistil stopy. Tie následne zašlú na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

Miesto udalosti bolo dôkladne zadokumentované a vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže. V súčasnej dobe sa vykonávajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia,“ uviedla Ivanová s tým, že viac informácií zatiaľ nie je možné poskytnúť.

.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma