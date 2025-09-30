< sekcia Regióny
Chytení pri čine: Dvojica v Košiciach vykrádala balíkoboxy
Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Policajti v noci na utorok prichytili pri čine dve osoby, ktoré sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v košickej mestskej časti Západ. „V čase, keď ich kriminalisti prekvapili, už mali sedem balíkov s neznámym obsahom a v doposiaľ presne nestanovenej hodnote pripravených na odcudzenie,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Obe osoby tak podľa nej skončili v putách a previezli ich na policajné oddelenie. Na miesto vyslali kriminalistického technika, ktorý zaistil stopy. Tie následne zašlú na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
„Miesto udalosti bolo dôkladne zadokumentované a vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže. V súčasnej dobe sa vykonávajú úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia,“ uviedla Ivanová s tým, že viac informácií zatiaľ nie je možné poskytnúť.
