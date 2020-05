Bratislava 21. mája (TASR) - Seneckí policajti zasahovali v prípade všeobecného ohrozenia v obci Vlky, pri zásahu použili služobnú zbraň. Podozrivého muža spacifikovali, so zranením ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Policajti podľa jej slov vyšetrujú prípad všeobecného ohrozenia, ku ktorému ich v nočných hodinách privolali do jedného z rodinných domov v obci Vlky. Mihalíková vysvetlila, že služobnú zbraň použili príslušníci pohotovostného policajného útvaru na spacifikovanie podozrivého muža.



Bližšie informácie podľa jej slov polícia poskytne hneď, ako to dovolí procesná situácia.