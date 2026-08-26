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Zrážka auta s autobusom v Makove: Hlásia zranených
Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody uzatvorená na nevyhnutne potrebný čas.
Autor TASR
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Makov 26. augusta (TASR) - Dvaja ľudia sa zranili pri stredajšej popoludňajšej zrážke osobného auta s autobusom na ceste I/10 v obci Makov (okres Čadca). TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Doplnila, že 37-ročný vodič osobného auta Škoda Octavia z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s autobusom, ktorý smeroval z Českej republiky na územie Slovenskej republiky. „Vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Zranenia utrpel aj jeho spolujazdec, ktorý bol následne prevezený do nemocnice,“ uviedla Kocková.
Vodič autobusu bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u vodiča osobného vozidla bol nariadený odber krvi. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody uzatvorená na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.
Doplnila, že 37-ročný vodič osobného auta Škoda Octavia z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s autobusom, ktorý smeroval z Českej republiky na územie Slovenskej republiky. „Vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Zranenia utrpel aj jeho spolujazdec, ktorý bol následne prevezený do nemocnice,“ uviedla Kocková.
Vodič autobusu bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u vodiča osobného vozidla bol nariadený odber krvi. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody uzatvorená na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.