Pri zrážke dvoch vozidiel v okrese Piešťany sa zranili dve osoby
Dve osoby sa zranili ľahko. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody premávku usmerňovala polícia.
Autor TASR
Piešťany 8. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje zrážku dvoch vozidiel, ktorá sa stala v sobotu na ceste druhej triedy v blízkosti zjazdu na diaľnicu D1 v okrese Piešťany. Dve osoby sa ľahko zranili. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
„Dopravní policajti boli privolaní k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. U vodičov dychová skúška alkohol nepotvrdila. Dve osoby sa zranili ľahko. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody premávku usmerňovala polícia,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania.
