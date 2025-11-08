Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri zrážke dvoch vozidiel v okrese Piešťany sa zranili dve osoby

Dve osoby sa zranili ľahko. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody premávku usmerňovala polícia.

Piešťany 8. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje zrážku dvoch vozidiel, ktorá sa stala v sobotu na ceste druhej triedy v blízkosti zjazdu na diaľnicu D1 v okrese Piešťany. Dve osoby sa ľahko zranili. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Dopravní policajti boli privolaní k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. U vodičov dychová skúška alkohol nepotvrdila. Dve osoby sa zranili ľahko. Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody premávku usmerňovala polícia,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania.
