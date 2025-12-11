< sekcia Regióny
Pri zrážke nákladného auta s vlakom v Bolešove sa vážne zranil vodič
K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí, vodiča s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bolešov 11. decembra (TASR) - Pri zrážke nákladného auta s vlakom v obci Bolešov v Ilavskom okrese utrpel vo štvrtok ťažké zranenie vodič nákladného automobilu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí, vodiča s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, polícia vykonáva prvotné úkony potrebné na objasnenie udalosti,“ doplnila polícia.
K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí, vodiča s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, polícia vykonáva prvotné úkony potrebné na objasnenie udalosti,“ doplnila polícia.