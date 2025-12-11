Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Regióny

Pri zrážke nákladného auta s vlakom v Bolešove sa vážne zranil vodič

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí, vodiča s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bolešov 11. decembra (TASR) - Pri zrážke nákladného auta s vlakom v obci Bolešov v Ilavskom okrese utrpel vo štvrtok ťažké zranenie vodič nákladného automobilu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí, vodiča s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, polícia vykonáva prvotné úkony potrebné na objasnenie udalosti,“ doplnila polícia.

.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti