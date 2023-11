TRAGÉDIA V MICHALOVCIACH: Muž skončil pod kolesami autobusu

Michalovce 14. novembra (TASR) – Pri zrážke s autobusom prišiel v pondelok (13. 11.) podvečer v Michalovciach o život 51-ročný chodec. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. V súvislosti s tým pripomína povinnosť používať reflexné prvky.



Chodec kráčal okolo 17.00 h po Holého ulici bez akéhokoľvek reflexného prvku. "Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania pravdepodobne v čase, keď na riadenom priechode pre chodcov svietil červený signál 'Stoj!'," spresnila. Vodič autobusu medzimestskej dopravy do neho narazil po prejdení križovatky s ulicou Kpt. Nálepku na svetelný signál "Voľno". Chodec sa po zrážke dostal pod kolesá autobusu. Zraneniam na mieste podľahol.



Vodiča autobusu podrobili dychovej skúške. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý chodec, budú zisťovať pri pitve. Nehodu ďalej vyšetrujú. Polícia už začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



Ivanová pripomína, že chodci sú povinní používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti, ak idú po ceste v obci i mimo nej. Za zníženú viditeľnosť sa nepovažuje len dážď či sneh, ale i tma. "Pre vlastnú bezpečnosť by ich však mali za zníženej viditeľnosti chodci používať vždy, keď musia vstúpiť na vozovku, prípadne cez ňu potrebujú prejsť, a to najmä tam, kde nie sú vybudované chodníky, kde je slabé alebo dokonca žiadne pouličné osvetlenie, alebo kde chýba krajnica a chodec musí kráčať po ceste," dodala.