Pri zrážke s kamiónom pri Nových Zámkoch zahynul motorkár
Podľa prvotných informácií vodič kamiónu Volvo pravdepodobne nedal prednosť motocyklistovi, následkom čoho došlo k zrážke a motocykel začal horieť.
Autor TASR
Nitra 23. apríla (TASR) - Na ceste z Nových Zámkov v smere do obce Dvory nad Žitavou došlo v stredu (22. 4.) popoludní k tragickej dopravnej nehode. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, po zrážke s kamiónom tu zahynul motorkár.
Podľa prvotných informácií vodič kamiónu Volvo pravdepodobne nedal prednosť motocyklistovi, následkom čoho došlo k zrážke a motocykel začal horieť. „Kamionista bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom, 49-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia.
Prípadné požitie alkoholu u vodiča motocykla bude zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.
