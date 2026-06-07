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Pri zrážke s kamiónom v okrese Svidník vyhasol život motorkár

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Za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu prišlo k tragickej dopravnej nehode. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj

Cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.

Autor TASR
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Šarišský Štiavnik 7. júna (TASR) - Pri zrážke s kamiónom v okrese Svidník vyhasol život motorkára. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v nedeľu po 12.00 h za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu. Cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.

Pri zrážke nákladného vozidla a motocykla utrpel 67-ročný motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča nákladného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,“ uviedla polícia s tým, že cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Osobná doprava je odkláňaná v obci Stročín smerom na Stropkov a od Giraltoviec smerom na Fijaš. Medzinárodnú nákladnú dopravu policajti odkláňajú v obci Lipníky smerom na Vranov nad Topľou. „Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a využili vyznačené obchádzkové trasy,“ dodáva KR PZ.

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