< sekcia Regióny
Pri zrážke s kamiónom v okrese Svidník vyhasol život motorkár
Cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Šarišský Štiavnik 7. júna (TASR) - Pri zrážke s kamiónom v okrese Svidník vyhasol život motorkára. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v nedeľu po 12.00 h za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu. Cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch.
„Pri zrážke nákladného vozidla a motocykla utrpel 67-ročný motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča nákladného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,“ uviedla polícia s tým, že cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Osobná doprava je odkláňaná v obci Stročín smerom na Stropkov a od Giraltoviec smerom na Fijaš. Medzinárodnú nákladnú dopravu policajti odkláňajú v obci Lipníky smerom na Vranov nad Topľou. „Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a využili vyznačené obchádzkové trasy,“ dodáva KR PZ.
„Pri zrážke nákladného vozidla a motocykla utrpel 67-ročný motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča nákladného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,“ uviedla polícia s tým, že cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Osobná doprava je odkláňaná v obci Stročín smerom na Stropkov a od Giraltoviec smerom na Fijaš. Medzinárodnú nákladnú dopravu policajti odkláňajú v obci Lipníky smerom na Vranov nad Topľou. „Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a využili vyznačené obchádzkové trasy,“ dodáva KR PZ.