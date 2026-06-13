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Polícia priblížila bavorskej delegácii ochranu východnej hranice SR
Stretnutie podľa polície potvrdilo význam medzinárodného dialógu a výmeny skúseností pri riešení otázok migrácie a posilňovaní bezpečnosti na štátnych hraniciach.
Autor TASR
Sobrance 13. júna (TASR) - Legálna a nelegálna migrácia, ochrana vonkajšej hranice Európskej únie a využívanie moderných technických prostriedkov pri ochrane východnej hranice Slovenskej republiky boli témami pracovného stretnutia prezidentky Policajného zboru (PZ) Jany Maškarovej a ďalších zástupcov PZ s delegáciou z Bavorska vo Vyšnom Nemeckom a v Sobranciach. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, stretnutie sa zorganizovalo na základe žiadosti projektového riaditeľa Nadácie Hannsa Seidela pre Slovenskú republiku Marka Ehma. Bavorskú stranu zastupovali riaditeľ regionálneho projektu Podunajská oblasť Nadácie Hannsa Seidela, dvaja poslanci Bavorského krajinského parlamentu, ktorí pôsobia vo Výbore pre komunálne otázky, vnútornú bezpečnosť a šport, ako aj zástupca riaditeľa odboru pre cudzinecké a azylové právo Bavorského štátneho ministerstva vnútra pre šport a integráciu.
Stretnutie podľa polície potvrdilo význam medzinárodného dialógu a výmeny skúseností pri riešení otázok migrácie a posilňovaní bezpečnosti na štátnych hraniciach.
Ako uvádza, stretnutie sa zorganizovalo na základe žiadosti projektového riaditeľa Nadácie Hannsa Seidela pre Slovenskú republiku Marka Ehma. Bavorskú stranu zastupovali riaditeľ regionálneho projektu Podunajská oblasť Nadácie Hannsa Seidela, dvaja poslanci Bavorského krajinského parlamentu, ktorí pôsobia vo Výbore pre komunálne otázky, vnútornú bezpečnosť a šport, ako aj zástupca riaditeľa odboru pre cudzinecké a azylové právo Bavorského štátneho ministerstva vnútra pre šport a integráciu.
Stretnutie podľa polície potvrdilo význam medzinárodného dialógu a výmeny skúseností pri riešení otázok migrácie a posilňovaní bezpečnosti na štátnych hraniciach.