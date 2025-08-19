Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý ukrajinský kamionista na Kysuciach: Nafúkal takmer 1,5 promile

.
Snímka zo zastavenia kamionistu. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Muža za volantom nákladného auta zastavili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru v Kysuckom Novom Meste.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 19. augusta (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí ukrajinský kamionista, ktorého policajti prichytili šoférovať opitého na ceste I/11 na Kysuciach. V utorok o tom informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Muža za volantom nákladného auta zastavili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru v Kysuckom Novom Meste. „Pri kontrole vodič vykonal dychovú skúšku s výsledkom 0,71 mg/l, čo je 1,48 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu,“ uviedla polícia.

Doplnila, že ukrajinskému vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. Vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

.

