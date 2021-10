POKÚŠAL SA ZABIŤ VLASTNÉHO OTCA: Teraz mu hrozí doživotie

Prievidza 27. októbra (TASR) - Trest odňatia slobody až na doživotie hrozí 34-ročnému Prievidžanovi, ktorý mal nožom niekoľkokrát bodnúť svojho otca a spôsobiť mu život ohrozujúce zranenia. Trenčiansky policajný vyšetrovateľ muža obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, zločinu vydierania a prečinu porušovania domovej slobody. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený muž mal počas uplynulého víkendu v mieste bydliska v Prievidzi po predchádzajúcej hádke niekoľkokrát bodnúť nožom svojho otca, čím mu mal spôsobiť život ohrozujúce zranenia," uviedli policajti.



Poškodený po útoku podľa nich ušiel do susedného domu, kde mal obvinený majiteľku pod hrozbou ujmy na zdraví žiadať, aby ho vpustila dnu. "Napriek jej výslovnému nesúhlasu, obvinený mal neoprávnene do jej domu vstúpiť a hľadať poškodeného," doplnili.



Prievidžana policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.



"V prípade preukázania viny hrozí obvinenému v zmysle zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," dodala polícia.