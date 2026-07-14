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Polícia prijala opatrenia pre futbalový zápas Žiliny so Splitom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Zápas bol políciou vyhodnotený ako rizikový a z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste zvýšený počet policajných hliadok.

Autor TASR
Žilina 14. júla (TASR) - V súvislosti so štvrtkovým (16. 7.) odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split na futbalovom štadióne v Žiline prijala polícia viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Zápas bol políciou vyhodnotený ako rizikový a z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste zvýšený počet policajných hliadok. „V deň konania zápasu bude od 12.00 h pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície,“ uviedla Šefčíková.

Polícia takisto odporúča návštevníkom zápasu prísť na štadión s časovým predstihom. „Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Žiadame fanúšikov a návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície a organizátora,“ dodala Šefčíková.
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