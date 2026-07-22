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Polícia prijala opatrenia v súvislosti so zápasom Žiliny a Katovíc
Stretnutie mužstiev vyhodnotila polícia ako rizikové.
Autor TASR
Žilina 22. júla (TASR) - Polícia prijala bezpečnostné a dopravné opatrenia v súvislosti s medzinárodným futbalovým zápasom Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi mužstvami MŠK Žilina a GKS Katowice, ktorý sa vo štvrtok (23. 7.) odohrá na futbalovom štadióne v Žiline. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Stretnutie mužstiev vyhodnotila polícia ako rizikové. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste nasadený zvýšený počet policajných hliadok. „Od 12.00 h bude pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica, v prípade potreby aj Hviezdoslavova ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Doplnila, že v prevádzkach nachádzajúcich sa v okolí štadióna bude obmedzený predaj alkoholických nápojov. Návštevníkom zápasu polícia odporúča dostaviť sa na štadión s dostatočným časovým predstihom. „Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Žiadame fanúšikov a návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície a organizátora podujatia,“ zdôraznila Šefčíková.
Stretnutie mužstiev vyhodnotila polícia ako rizikové. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste nasadený zvýšený počet policajných hliadok. „Od 12.00 h bude pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica, v prípade potreby aj Hviezdoslavova ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Doplnila, že v prevádzkach nachádzajúcich sa v okolí štadióna bude obmedzený predaj alkoholických nápojov. Návštevníkom zápasu polícia odporúča dostaviť sa na štadión s dostatočným časovým predstihom. „Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Žiadame fanúšikov a návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície a organizátora podujatia,“ zdôraznila Šefčíková.