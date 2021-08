Bratislavská polícia prijala pre protesty bezpečnostné opatrenia

Bratislava 31. augusta (TASR) – Bratislavská polícia prijala pre avizované stredajšie (1. 9.) protesty v hlavnom meste adekvátne opatrenia. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Situáciu budeme priebežne monitorovať a v prípade, ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo páchaniu inej protiprávnej činnosti, využijeme zákonné opatrenia na zjednanie nápravy," spresnil Szeiff.



Spolupracovať s Policajným zborom je pripravená aj Mestská polícia Bratislava, počas stredy opäť navýši počet policajtov v teréne. K dispozícii bude aj Útvar zásahovej jednotky a kynológie, ktorý plní počas protestov špeciálne funkcie.



"Zároveň aj policajti v iných mestských častiach, ako je Staré Mesto, sú pripravení v prípade potreby pomôcť v oblastiach, kde by sa mali protesty uskutočniť," uviedol pre TASR vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko. Ako doplnil, zo strategických dôvodov však nie je možné bližšie špecifikovať počty a ani miesta výkonu služby mestských policajtov.



Bratislavská mestská časť Staré Mesto už informovala, že v stredu uzavrie Grassalkovichovu (Prezidentskú) záhradu v centre Bratislavy. Ide o bezpečnostné opatrenie v súvislosti s očakávanými protestmi.



V Bratislave sa na Deň Ústavy SR podľa polície očakávajú viaceré verejné zhromaždenia. Podľa viacerých pozvánok zverejnených na sociálnych sieťach sa majú protestujúci koncentrovať popoludní pred Národnou radou SR a neskôr na Námestí slobody.