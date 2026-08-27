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Polícia prijala pre prekazený útok na závod preventívne opatrenia
Príslušníci ÚBOK prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Policajný zbor (PZ) prijal v súvislosti s prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku primerané preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa prípadom naďalej intenzívne zaoberá a venuje jeho objasneniu maximálnu vážnosť. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
„Policajný zbor priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a v rámci svojej činnosti spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky, ako aj so zahraničnými partnermi,“ uviedol Hájek. Doplnil, že v prípade potreby prijíma polícia primerané opatrenia zodpovedajúce aktuálnej situácii.
„Policajný zbor preveruje všetky okolnosti, ako aj všetky informácie z verejného priestoru, ktorých dôveryhodnosť je predmetom overovania,“ povedal Hájek s tým, že v tejto fáze je kľúčové pracovať len s overenými informáciami a vyhýbať sa špekuláciám. Zároveň podľa neho prebieha spolupráca s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu.
Príslušníci ÚBOK prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku, tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Okresný súd Prešov vo štvrtok rozhodol, že dvoch cudzincov budú stíhať väzobne.
Prezident SR Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, zaoberala prekazeným útokom. Taktiež ju vyzval, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu. Hlava štátu žiada vládu schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia firmy aj slovenskú verejnosť o tom, že bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
„Policajný zbor priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a v rámci svojej činnosti spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky, ako aj so zahraničnými partnermi,“ uviedol Hájek. Doplnil, že v prípade potreby prijíma polícia primerané opatrenia zodpovedajúce aktuálnej situácii.
„Policajný zbor preveruje všetky okolnosti, ako aj všetky informácie z verejného priestoru, ktorých dôveryhodnosť je predmetom overovania,“ povedal Hájek s tým, že v tejto fáze je kľúčové pracovať len s overenými informáciami a vyhýbať sa špekuláciám. Zároveň podľa neho prebieha spolupráca s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu.
Príslušníci ÚBOK prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku, tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Okresný súd Prešov vo štvrtok rozhodol, že dvoch cudzincov budú stíhať väzobne.
Prezident SR Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, zaoberala prekazeným útokom. Taktiež ju vyzval, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu. Hlava štátu žiada vládu schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia firmy aj slovenskú verejnosť o tom, že bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.