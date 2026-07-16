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Polícia prijala pred zápasom v Žiline opatrenia
S konaním zápasu sú spojené aj dočasné dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Bratislava/Žilina 16. júla (TASR) - V súvislosti so štvrtkovým odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split prijala polícia bezpečnostné opatrenia. Futbalový zápas je vyhodnotený ako rizikový, preto mu polícia venuje zvýšenú pozornosť. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Pred samotným zápasom, počas neho a po jeho skončení budú na bezpečnosť fanúšikov, verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky dohliadať policajti úseku poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície. Na pokojný priebeh bude podľa polície dohliadať aj antikonfliktný tím.
S konaním zápasu sú spojené aj dočasné dopravné obmedzenia. Polícia žiada fanúšikov, vodičov aj návštevníkov mesta, aby rešpektovali pokyny organizátorov a polície. Zároveň polícia poukázala aj na dočasné dopravné obmedzenia.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že počas štvrtka je v Žiline obmedzený predaj alkoholu. Týka sa to prevádzok, ktoré sa nachádzajú v okolí futbalového štadióna.
Pred samotným zápasom, počas neho a po jeho skončení budú na bezpečnosť fanúšikov, verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky dohliadať policajti úseku poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície. Na pokojný priebeh bude podľa polície dohliadať aj antikonfliktný tím.
S konaním zápasu sú spojené aj dočasné dopravné obmedzenia. Polícia žiada fanúšikov, vodičov aj návštevníkov mesta, aby rešpektovali pokyny organizátorov a polície. Zároveň polícia poukázala aj na dočasné dopravné obmedzenia.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že počas štvrtka je v Žiline obmedzený predaj alkoholu. Týka sa to prevádzok, ktoré sa nachádzajú v okolí futbalového štadióna.