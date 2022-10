Polícia prijala trestné oznámenie pre chýbajúce hlasovacie lístky

Košice 29. októbra (TASR) - V súvislosti s chýbajúcimi hlasovacími lístkami v sobotňajších voľbách prijala polícia trestné oznámenie pre podozrenie trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



"Preverované to bolo v okrese Košice-okolie," uviedla. Podľa informácií TASR sa tak malo stať v obci Jasov. Samotné spojené samosprávne voľby sú podľa jej slov pokojné, doposiaľ nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku.



Viceprezident Policajného zboru Damián Imre na tlačovej besede potvrdil, že v Jasove zaevidovali chýbajúce hlasovacie lístky. "Vyšetrovateľ prevzal do svojej kompetencie aj volebnú korupciu," informoval.



"Všetko ide relatívne plynule. Incidenty, ktoré sme evidovali, riešila štátna volebná komisia," povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice-okolie Marcela Havašiová. Hlasovanie v tomto okrese podľa jej slov inak prebieha plynule a záujem oň je veľký. "Boli obce, ktoré si prišli po zásteny, pretože zriaďovali nové miesta na úpravu hlasovacích lístkov, keďže sa im tvorili rady," doplnila.