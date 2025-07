Polícia pripomína, aby ľudia nikomu neposielali snímky svojich účtov

Bratislava 30. júla (TASR) - Polícia opätovne pripomína, aby ľudia nikomu neposielali snímky svojich účtov. Robí tak aj v reakcii na prípady ďalších dvoch žien, ktoré prišli dokopy o 27.000 eur. Uverili totiž „legende“ o Národnej banke Slovenska (NBS) a zriadenej pôžičke v banke na ich účtoch. Ak si človek nie je istý, mal by kontaktovať políciu alebo banku. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Prvú ženu mala kontaktovať údajná „vyšetrovateľka“ so slovami, že sa mala stať obeťou podvodu. Na účte ženy v banke mala byť zriadená pôžička, a aby vyšetrovateľke verila, mala žene poslať na e-mail, ktorý od nej vylákala, falošné predvolanie na výsluch a pripojiť k nemu falošného zamestnanca NBS. Pod zámienkou utajenej akcie a sledovania podozrivých zamestnancov v bankách ju mal naviesť na komunikáciu cez mobilnú aplikáciu, ktorá je vybavená silným šifrovaním, vďaka ktorému má byť komunikácia súkromná. Podľa inštrukcií žena následne vyhotovila a poslala snímky obrazovky svojich účtov.



Pod zámienkou ochrany jej peňazí ju páchateľ naviedol, aby vybrala 10.000 eur, vložila ich do obálky a išla na roh križovatky Trnavské mýto k budove pohostinstva. „Tam mala obálku predať neznámemu páchateľovi ázijského pôvodu, ktorý sa mal preukázať fiktívnym preukazom NBS,“ priblížila Šimková.



Žena síce neznámemu páchateľovi v komunikácii napísala, že mu nedôveruje, ten ju však mal upokojiť a následne na ňu mal iný páchateľ vytvoriť nátlak, aby im nezmarila a neohrozila akciu. Následne dostala požiadavku na výber 7000 eur, ktoré odovzdala mužovi ázijského pôvodu pri obchodnom centre na Vajnorskej ulici.



Iná žena, ktorú rovnako kontaktoval iný falošný vyšetrovateľ, prišla o 10.000 eur. Podvodníci pri tom používajú viaceré mená.



Polícia preto opätovne zdôrazňuje, že nikdy nežiada financie ani iné cennosti. Pripomína nedôverovať neznámym osobám, ktoré ich kontaktujú telefonicky alebo elektronicky. Ak si nie sú istí, majú volať políciu alebo banku.