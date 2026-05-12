Polícia pripomína chodcom, že sú vždy povinní dať električke prednosť
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Polícia opätovne pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. Platí to aj na neriadených priechodoch pre chodcov. Polícia takto reaguje aj na zrážku chodca a električky, ku ktorej došlo v sobotu (9. 5.) večer na Krížnej ulici v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti v Bratislave evidujú od začiatku tohto roka ku dnešnému dňu celkovo päť zrážok chodcov s električkami, pričom v jednom prípade mala táto udalosť tragický následok,“ skonštatoval Szeiff.
Podľa polície je potrebné si uvedomiť, že električka v porovnaní s autami, pred ktorými majú prednosť, má výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a vodič električky okrem brzdenia nemá inú možnosť, aby zrážke zabránil. Náhlym vstupom do jazdnej dráhy električky tak chodci ohrozujú nielen svoj život, ale aj život a zdravie cestujúcich v električke.
Pri prechádzaní cez električkovú trať by preto mali byť chodci pozorní a vždy by sa mali poriadne presvedčiť, či je cez ňu bezpečné prejsť.
Obozretní by mali byť aj pri prechádzaní cez cestu, kedy je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Pred vstupom na vozovku sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bezpečne, a akonáhle vstúpi na vozovku, nesmie sa na nej bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. Platí to na priechode pre chodcov i mimo neho. Zabúdať netreba ani na to, že na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec zároveň nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia tiež brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel, a to najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Na vozovku nemožno vstúpiť, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak z dôvodu rýchlosti vozidiel nie je možné bezpečne prejsť.
