Polícia pripomína uzáveru mosta na Hradskej ulici vo Vrakuni

Bratislava 2. decembra (TASR) - Polícia pripomína, že most ponad Malý Dunaj na Hradskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa je od piatka (29. 11.) až do konca budúceho roka uzavretý. Dôvodom je jeho havarijný stav. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



"V dôsledku opravy bolo vytvorené dočasné mostné provizórium, ktoré bude určené výlučne pre chodcov, vozidlá mestskej hromadnej dopravy, ktorým prejazd a prechod povoľuje dopravné značenie, a taktiež pre záchranné zložky," uviedla hovorkyňa. Policajti podľa nej vykonávajú dohľad na príjazdových cestách do Bratislavy na Hradskej ulici. "V teréne máme aj dve bezpilotné lietadlá," doplnila.



Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie a využili alternatívne trasy.