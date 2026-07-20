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VIDEO: Telefón za volantom: Policajti rozdávali pokuty
Vodičom, ktorí porušia zákon týmto spôsobom, hrozí na mieste bloková pokuta vo výške do 150 eur a v správnom konaní od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Bratislavská diaľničná polícia sa počas uplynulých dní pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zamerala na vodičov motorových vozidiel, ktorí za volantom nepoužívali systém „voľné ruky“. Ich konanie bolo zo strany policajtov vyriešené blokovou pokutou. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že počas vedenia vozidla nesmie vodič držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť.
„Nielenže týmto konaním porušujete zákon, ale veľmi často ste účastníkmi dopravných nehôd s fatálnymi následkami. Vodičom, ktorí porušia zákon týmto spôsobom, hrozí na mieste bloková pokuta vo výške do 150 eur a v správnom konaní od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,“ dodala Šimková.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že počas vedenia vozidla nesmie vodič držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť.
„Nielenže týmto konaním porušujete zákon, ale veľmi často ste účastníkmi dopravných nehôd s fatálnymi následkami. Vodičom, ktorí porušia zákon týmto spôsobom, hrozí na mieste bloková pokuta vo výške do 150 eur a v správnom konaní od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov,“ dodala Šimková.