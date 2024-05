Polícia pripomína vodičom obmedzenia na moste na Hradskej v Bratislave

Bratislava 19. mája (TASR) - Polícia pripomína vodičom, že od pondelka (20. 5.) od 12.00 h začnú na moste na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni platiť dopravné obmedzenia. Pre jeho kritický a havarijný stav dôjde k obmedzeniu premávky pre vozidlá nad 7,5 tony. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Od tohto dňa začne realizácia prípravných prác prvej etapy. Uvedené dopravné obmedzenie je plánové na nevyhnutne potrebný čas," konštatuje polícia.



Vodičov vyzýva, aby na presun využívali alternatívne trasy.



Hlavné mesto v piatok (17. 5.) informovalo, že po posúdení aktuálneho stavu mosta vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Umožní mu to operatívnejšie spustiť sériu krokov na zabezpečenie prevádzky mosta a následnej modernizácie. Zakázaný bude zároveň prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony, s výnimkou mestskej hromadnej dopravy (MHD). Most však bude naďalej prejazdný pre autá a vozidlá do 7,5 tony, cyklistov či chodcov.



Vrakuňa žiadala magistrát o obnovu mosta. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta je v stupni šesť, čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý. Po šiestom stupni nasleduje siedmy stupeň, čo už predstavuje havarijný stav mosta.