Polícia pripomína vodičom víkendovú uzáveru D2 medzi Kútmi a Malackami
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Polícia pripomína vodičom víkendovú uzáveru diaľnice D2 medzi Kútmi a Malackami. Dopravné obmedzenia potrvajú od soboty (31. 1.) 22.00 h do nedele (1. 2.) 6.00 h. Dôvodom je osádzanie novej lávky pre peších a cyklistov ponad diaľnicu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Obchádzková trasa povedie po starej ceste cez obce Sekule, Moravský Sv. Ján a Veľké Leváre. Vyznačená bude dopravným značením. „Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia,“ odkázala Bartošová.
