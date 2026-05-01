Polícia pripravila kvôli futbalovému zápasu v Bratislave opatrenie
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - V súvislosti s futbalovým zápasom medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý sa uskutoční v sobotu (2. 5.) o 20.30 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, pripravili policajti bezpečnostné opatrenie. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Pred, počas, ako aj po uvedenom futbalovom stretnutí budú policajti poriadkovej, dopravnej polície, ako aj ostatných zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave dohliadať v okolí štadióna na verejný poriadok a dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke,“ priblížila polícia.
V tejto súvislosti upozorňuje vodičov na možný vznik dopravných obmedzení v cestnej premávke, najmä v bezprostrednom okolí štadióna, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova a Kalinčiakova.
Vodičom preto polícia odporúča, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vo večerných hodinách vyhli a účastníkov podujatia vyzýva, aby rešpektovali pokyny usporiadateľskej služby a polície. „O prípadných dopravných obmedzeniach budeme verejnosť včas informovať,“ dodala polícia.
