Polícia pripravila opatrenia pre zápas medzi Slovanom a Štrasburgom
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Bratislavská polícia pripravila bezpečnostné opatrenia v súvislosti so štvrtkovým futbalovým zápasom medzi ŠK Slovan Bratislava a RC Štrasburg, ktorý sa má konať večer na Národnom futbalovom štadióne. Upozorňuje aj na vznik obmedzení v cestnej premávke. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„Počas uvedeného zápasu v okolí štadióna budú policajti poriadkovej, dopravnej polície, ako aj ostatných zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke,“ informovala polícia.
Vodičov upozorňuje aj na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna už od 18.00 h v súvislosti so sprievodným programom na námestí pred Národným futbalovým štadiónom. S obmedzeniami treba počítať aj po ukončení podujatia, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova.
„Vodičom preto odporúčame, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli. O prípadných dopravných obmedzeniach budeme verejnosť včas informovať,“ dodala polícia.
