V Bratislave sa uskutočnia protesty, polícia pripravila opatrenia

Bratislava 17. novembra (TASR) - Bratislavská polícia pripravila bezpečnostné opatrenia v súvislosti s viacerými stredajšími verejnými zhromaždeniami v hlavnom meste. Zamerané budú na ochranu života, zdravia, majetku občanov a aj na ochranu verejného poriadku. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



S ľuďmi, ktorí sa rozhodnú ísť na protesty, budú komunikovať policajti Antikonfliktného tímu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. "Ich snahou bude konštruktívne komunikovať so zúčastnenými, predchádzať prípadným konfliktným a agresívnym prejavom správania," poznamenali policajti.



Dopravní policajti budú priebežne monitorovať dopravno-bezpečnostnú situáciu v Bratislave a v prípade komplikácií ju budú usmerňovať. Polícia preto vyzýva vodičov, aby rešpektovali jej pokyny. "O prípadných aktuálnych zmenách v doprave budeme verejnosť priebežne informovať," podotkli policajti.



Zároveň vyzvali ľudí, aby počas konania demonštrácií zvážili presun autami. Pokiaľ je to možné, mali by sa vyhnúť centru Bratislavy a zvoliť alternatívnu trasu.



Bratislavskí policajti apelujú na osoby, ktoré sa na týchto zhromaždeniach plánujú zúčastniť, aby so sebou nebrali pyrotechnické výrobky, chladné alebo strelné zbrane, prípadne iné predmety, ktoré by bolo možné využiť na útok.



"Policajti budú situáciu operatívne monitorovať, priebežne vyhodnocovať a postupovať v zmysle zákona o policajnom zbore," deklarujú. V prípade, ak dôjde na protestoch k narušeniu verejného poriadku, prípadne k páchaniu protiprávnej činnosti, policajti využijú oprávnenia dané zákonom za účelom obnovenia verejného poriadku.