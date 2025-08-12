Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia pripravila opatrenia v súvislosti so zápasom v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia upozorňuje vodičov na možné obmedzenia v cestnej premávke v okolí štadióna pred začiatkom zápasu a po jeho ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Policajti pripravili v Bratislave bezpečnostné opatrenia v súvislosti s futbalovým zápasom kvalifikačného kola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a Kajrat Almaty. Zápas sa uskutoční v utorok o 20.15 h na Národnom futbalovom štadióne. Na sociálnej sieti o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

„Počas uvedeného zápasu v okolí štadióna budú policajti poriadkovej, dopravnej polície, ako aj ostatných zložiek Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke,“ priblížil Pecek.

Polícia upozorňuje vodičov na možné obmedzenia v cestnej premávke v okolí štadióna pred začiatkom zápasu a po jeho ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova. Vodičom preto odporúča, aby sa okoliu štadióna vyhli. O prípadných dopravných obmedzeniach bude polícia včas informovať.
