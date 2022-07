Polícia pripravuje opatrenia pre zápas Slovanu s Ferencvárosom

Bratislava 25. júla (TASR) - Bratislavská polícia pripravuje v súvislosti so stredajším (27. 7.) futbalovým zápasom medzi Slovanom Bratislava a Ferencvárosom Budapešť bezpečnostné opatrenia. Obmedzenia sa v hlavnom meste dotknú aj dopravy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Cieľom bude ochrana života, zdravia a majetku občanov, zabezpečenie verejného poriadku, ako aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území Bratislavy," poznamenal Szeiff.



Futbalový zápas považuje polícia za rizikový. Predpokladá vznik bezpečnostných rizík na štadióne aj mimo neho. Možné je podľa policajtov aj narušenie verejného poriadku a komplikácií v premávke pre presun fanúšikov.



"Fanúšikov, ktorí sa plánujú zúčastniť na tomto športovom podujatí, touto cestou vyzývame, aby sa nedopúšťali protiprávnych konaní pred, počas ani po skončení športového podujatia na štadióne alebo v jeho blízkosti a riadili sa pokynmi usporiadateľov," apeluje Szeiff.



Situáciu budú monitorovať aj dopravní policajti. Obmedzenia v cestnej premávke sa budú týkať Bajkalskej ulice, od križovatky s Vajnorskou ulicou v úseku po Trnavskú cestu. Ďalej Príkopovej ulice, Viktora Tegelhoffa a Kalinčiankovej ulice. "Uvedené ulice nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti miesta konania športového podujatia budú v rámci pripravovaných bezpečnostných opatrení úplne uzavreté," upozornil Szeiff.



Dodal, že v súvislosti s príchodom fanúšikov Ferencvárosu Budapešť musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôjde k úplnému uzatvoreniu Tomášikovej ulice od 16.30 h, a to v úseku od Vajnorskej ulice po Trnavskú cestu.



Polícia preto vyzýva občanov, aby neparkovali autá v oblasti železničnej stanice Nové Mesto, predstaničného námestia a Tomášikovej ulice. "O prípadných ďalších dopravných obmedzeniach bude verejnosť včas informovaná," deklaruje Szeiff.



Policajti tiež žiadajú ľudí, aby počas bezpečnostného opatrenia rešpektovali pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným. "Na narušenia verejného poriadku a obmedzenia v cestnej premávke spôsobené zo strany fanúšikov oboch klubov, budú policajti adekvátne reagovať a využijú všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy," poznamenal Szeiff.



Mestská polícia Bratislava v súvislosti s rizikovým zápasom posilňuje výkon vo svojom kamerovom stredisku. Záznamy z kamier môžu byť použité ako dôkazy, uviedol hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Borko. V teréne budú policajti zo všetkých okresných veliteľstiev mestskej polície a z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie spolu so psami. Borko priblížil, že ich úlohy sa budú viazať s okolím Národného futbalového štadióna (NFŠ) aj s posilnením dohľadu nad verejným poriadkom v meste.



"Príchod fanúšikov Ferencvárosa bude koordinovaný policajtmi štátnej a mestskej polície a aj usporiadateľom," podotkol Borko.



Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, na území ktorej sa NFŠ nachádza, rozhodla o zákaze alkoholu v okolí štadióna a na ňom. Zákaz bude platiť pred i po zápase.