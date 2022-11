Bratislavská polícia pripravuje pre štvrtkové zhromaždenia opatrenia

Bratislava 15. novembra (TASR) - Polícia pripravuje bezpečnostné opatrenia v súvislosti s viacerými avizovanými štvrtkovými (17. 11.) verejnými zhromaždeniami v Bratislave. Vodiči pre ne musia počítať s možnými obmedzeniami v doprave v širšom centre hlavného mesta. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Policajti budú dopravno-bezpečnostnú situáciu na území Bratislavy priebežne monitorovať a v prípade vzniku možných komplikácii ju budú usmerňovať," priblížil Szeiff. Zároveň vyzval vodičov, pokiaľ to je možné, aby sa vyhli najmä Hodžovmu námestiu, Kamennému námestiu, Špitálskej ulici, Štúrovej ulici a Šafárikovmu námestiu v centre Bratislavy a rešpektovali pokyny polície.



Polícia požiadala ľudí, ktorí sa zhromaždení plánujú zúčastniť, aby so sebou nebrali pyrotechniku, zbrane či iné predmety, ktoré by bolo možné využiť na útok. Štátna polícia bude situáciu v uliciach hlavného mesta monitorovať spoločne s mestskou políciou.



"Ak by zo strany účastníkov zhromaždení došlo k narúšaniu verejného poriadku, prípadne k páchaniu protiprávnej činnosti, policajti využijú oprávnenia dané zákonom na účel obnovenia verejného poriadku," poznamenal Szeiff.