Polícia: Pyrotechnika môže spôsobiť stresové situácie i zranenia

Bratislava 31. decembra (TASR) - Odpaľovanie pyrotechniky môže vyvolať najmä u starších a citlivých ľudí stresové situácie. Výbuchy tiež stoja často za útekmi psov a spôsobujú utrpenie aj lesnej zveri. Upozornila na to bratislavská mestská polícia (MsP).



"Zábavná pyrotechnika stojí každý rok v období Silvestra za desiatkami zranení, množstvom vystrašených zvierat či zhoršeným zdravotným stavom ľudí, ktorým silné výbuchy spôsobujú stres," uviedli policajti. Pyrotechnika podľa ich slov môže zvieratám spôsobiť šok alebo ich v horšom prípade usmrtiť.



Sloboda zvierat na sociálnej sieti odporúča ľuďom, aby zabezpečili svoje psy pred útekom poskytnutím pokojného miesta. Zároveň je dôležité si overiť správnosť údajov na čipe, v prípade zabehnutia psa. Údaje sa dajú skontrolovať v centrálnom registri spoločenských zvierat.



Pripomenula, že zranené, túlavé a zabehnuté zvieratá v Bratislave treba hlásiť na linku mestskej polície 159, ktorá ich následne kontaktuje. "Útulok na Poliankach bude 1. januára 2024 zatvorený, odchytová služba funguje nepretržite," dodala.



Mestská polícia priblížila, že sa každý rok počas silvestrovského obdobia v Bratislave tiež stretáva s prípadmi potreby poskytnutia prvej pomoci ľuďom, ktorí si spôsobili zranenie v dôsledku neopatrnej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami. "Ide najmä o popáleniny, tržné rany, pomliaždeniny a odreniny, najčastejšie v oblasti rúk a tváre. Výnimkou nie sú ani ťažšie zranenia ako odtrhnuté prsty či poškodený zrak, ktoré si vyžadujú odborný zásah zdravotníkov," dodali policajti s tým, že sa k manipulácii pridáva aj konzumácia alkoholu, ktorá znásobuje riziko zranenia.



Hasičský a záchranný zbor upozornil, že zábavnú pyrotechniku by ľudia nemali zapaľovať priamo v ruke či v blízkosti tváre. Vyvarovať by sa mali aj jej odpaľovaniu v sklenených fľašiach či iných nádobách. Zdôraznili, aby ľudia nevyhadzovali zapálenú pyrotechniku z okien, balkónov či terás. Ak pyrotechnika nevybuchne, hasiči radia zaliať ju dostatočným množstvom vody, neodporúčajú ju opätovne zapaľovať.



Mestskí policajti pripomenuli, že v Bratislave platí celoročný zákaz používania pyrotechniky, a to vrátane Silvestra a Nového roka. Povolená je len detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 a scénická pyrotechnika. Mestská polícia sa zameriava na ľudí, ktorí hlasnou pyrotechnikou obťažujú svoje okolie a spôsobujú stres zvieratám. "Výrazne zvyšujeme hliadkovanie v uliciach mesta a zameriavame sa predovšetkým na oblasti, ako je napríklad bratislavská zoo či okolie útulku," podotkli.



Zároveň tiež reagujú na každý oznam prijatý na linke mestskej polície. V prípade nerešpektovania zákazu používania pyrotechniky hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 33 eur. V správnom konaní sa môže vyšplhať do výšky 500 eur.