Polícia radí: Kamerové systémy chránia lepšie, ak sú zapnuté

Bratislava 14. septembra (TASR) - Kamerové systémy napomáhajú väčšej bezpečnosti obydlí len v prípade, ak sú zapnuté. Pripomína to polícia. Reaguje tak viaceré prípady seneckej polície vyšetrujúcej krádeže vlámaním do rodinných domov, respektíve porušenia domovej slobody. Napriek tomu, že majitelia nehnuteľností mali nainštalovaný bezpečnostný systém, alarm a kamerový systém, v čase ich neprítomnosti ho neaktivovali. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



"Odporúčame im, aby si aj v prípade odchodu čo i len na desiatky minút, napríklad na nákup alebo návštevu, aktivovali bezpečnostný systém," zdôraznila Šimunková.



Okrem aktivovania bezpečnostného systému polícia zároveň odporúča, aby ľudia pred odchodom z domu starostlivo zamkli dvere a zavreli okná. Zabúdať by nemali ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná či pivničné okná. V čase, keď budú odcestovaní na dlhší čas, mali by požiadať príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby im pravidelne vyberali poštovú schránku. V žiadnom prípade by nemali zaťahovať okná roletami, dávajú tým totiž na vedomie, že nie sú doma.



Polícia zároveň pripomína dôležitosť dobrých vzťahov so susedmi. Môžu ich požiadať, aby venovali pozornosť okoliu domu či bytu, všímali si pohyb neznámych podozrivých osôb či vozidiel. Ak majú podozrenie že nehnuteľnosť je bezprostredne ohrozená alebo napadnutá, mali by kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.