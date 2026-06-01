Akcia s krycím názvom Jastrab: Zadržali viacero ľudí

Policajná snímka. Foto: Polícia

Zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch.

Autor TASR
Trenčín 1. júna (TASR) - Viacero podozrivých osôb bolo zadržaných na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja v priebehu májovej policajnej akcie s krycím názvom Jastrab. Akcia mala súvis s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou a doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda je vo výške viac ako 3,7 milióna eur. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Akciu v priebehu mesiaca máj realizovali príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Trenčín v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy za pomoci odboru kriminálnej polície KR PZ Bratislava. „Pri uvedenej akcií bolo zadržaných viacero podozrivých osôb, vykonaných viac ako 15 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov, pričom bolo zaistených množstvo vecí dôležitých pre trestné konanie,“ uviedla Klenková.

Doplnila, že zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. „V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur,“ dodala Klenková.

