Akcia s krycím názvom Jastrab: Zadržali viacero ľudí
Zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch.
Autor TASR
Trenčín 1. júna (TASR) - Viacero podozrivých osôb bolo zadržaných na území Trenčianskeho a Bratislavského kraja v priebehu májovej policajnej akcie s krycím názvom Jastrab. Akcia mala súvis s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou a doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda je vo výške viac ako 3,7 milióna eur. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Akciu v priebehu mesiaca máj realizovali príslušníci odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Trenčín v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy za pomoci odboru kriminálnej polície KR PZ Bratislava. „Pri uvedenej akcií bolo zadržaných viacero podozrivých osôb, vykonaných viac ako 15 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov, pričom bolo zaistených množstvo vecí dôležitých pre trestné konanie,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že zaistených bolo viacero luxusných motorových vozidiel a taktiež peňažné prostriedky na bankových účtoch. „V uvedenom prípade je doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda vo výške viac ako 3,7 milióna eur,“ dodala Klenková.
