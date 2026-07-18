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Polícia realizuje pre zhromaždenia v Bratislave bezpečnostné opatrenie
Počas priebehu zhromaždení budú policajti využívať na monitoring a dohľad aj policajné drony.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Polícia v sobotu realizuje bezpečnostné opatrenie v súvislosti s verejnými zhromaždeniami, ktoré sa konajú v Bratislave. Prípady narušenia verejného poriadku ani komplikácii v cestnej premávke v centre Bratislavy doposiaľ nezaznamenala. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Počas priebehu zhromaždení budú policajti využívať na monitoring a dohľad aj policajné drony. O prípadných dopravných obmedzeniach a uzáverách budú verejnosť včas informovať.
„Situáciu na území hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnej dobe aj naďalej monitorujeme,“ dodal Szeiff.
V Bratislave sa v sobotu koná 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu.
Počas priebehu zhromaždení budú policajti využívať na monitoring a dohľad aj policajné drony. O prípadných dopravných obmedzeniach a uzáverách budú verejnosť včas informovať.
„Situáciu na území hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnej dobe aj naďalej monitorujeme,“ dodal Szeiff.
V Bratislave sa v sobotu koná 16. ročník podujatia Dúhový Pride, ako aj 14. ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu.