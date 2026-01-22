< sekcia Regióny
Polícia realizuje v Pezinku rozsiahlu protidrogovú akciu
V tejto chvíli podľa hovorcu nie je pre prebiehajúce procesné úkony možné poskytnúť bližšie informácie.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Policajti vykonávajú v meste Pezinok rozsiahlu protidrogovú akciu. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek s tým, že ďalšie podrobnosti poskytnú po tom, ako to umožní procesná situácia.
„Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok. Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti,“ spresnil.
