Polícia realizuje v Pezinku rozsiahlu protidrogovú akciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Policajti vykonávajú v meste Pezinok rozsiahlu protidrogovú akciu. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek s tým, že ďalšie podrobnosti poskytnú po tom, ako to umožní procesná situácia.

„Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok. Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti,“ spresnil.

V tejto chvíli podľa hovorcu nie je pre prebiehajúce procesné úkony možné poskytnúť bližšie informácie. „Ďalšie podrobnosti poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ avizoval.


