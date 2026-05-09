Polícia realizuje v súvislosti s oslavami bezpečnostné opatrenia
Podujatie sa bude v nedeľu konať v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. mája (TASR) - Polícia prijala v súvislosti s nedeľnými (10. 5.) oslavami 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši bezpečnostné opatrenia. Dohliada už na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosť účastníkov i plynulosť cestnej premávky. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom návštevníkov žiadame, aby vodiči a návštevníci rešpektovali pokyny a príkazy organizátorov, ako aj policajtov, ktorí budú na mieste,“ uviedla polícia.
Zároveň polícia apeluje na občanov, aby zvýšili svoju obozretnosť a dbali na ochranu svojho majetku. „V zaparkovaných vozidlách nenechávajte na viditeľných miestach finančnú hotovosť, doklady, kabelky, elektroniku ani iné cenné predmety, ktoré môžu prilákať páchateľov majetkovej trestnej činnosti,“ zdôraznili policajti. Dodržiavaním pokynov podľa nich občania prispejú k bezpečnému a dôstojnému priebehu podujatia.
Oslavy si vyžiadajú i úplnú uzáveru Cesty hrdinov v celej dĺžke 2,3 kilometra od železničného priecestia po pamätník NKP Háj Nicovô, a to od 7.00 do 13.00 h.
Podujatie sa bude v nedeľu konať v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ponúkne program pre rodiny s deťmi, atrakcie, prezentačné a náučné stánky, statické i dynamické ukážky vojenskej techniky či koncerty.
