Polícia rešpektuje verdikt ESĽP v prípade porušenia práv v Milhosti
Podnet na prešetrenie policajného zásahu podalo Európske centrum pre práva Rómov.
Autor TASR
Košice 7. apríla (TASR) - Polícia rešpektuje rozhodnutia medzinárodných súdnych autorít. V reakcii na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), podľa ktorého pri policajnom zásahu v obci Milhosť v okrese Košice-okolie z júla 2019 došlo k porušeniu základných práv dvoch sťažovateliek, to pre TASR uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach.
„Vnútornou kontrolou, ktorú v súvislosti s udalosťou z roku 2019 v obci Milhosť vykonal odbor kontroly Prezídia PZ, bol zistený nedostatok súvisiaci s vedením dokumentácie o použití donucovacích prostriedkov. Za tento nedostatok bol policajt zo strany príslušného nadriadeného vyriešený v disciplinárnom konaní,“ uviedlo KR PZ.
V súvislosti s rozhodnutím ESĽP ďalej uviedlo, že považuje za dôležité zachovať integritu súdnych procesov a princíp nezávislosti súdnej moci, čo zahŕňa aj zdržanlivosť pri ich verejnom komentovaní. „Z uvedeného dôvodu nebudeme predmetné rozhodnutie bližšie hodnotiť a vyjadrovať sa,“ dodala polícia.
Pripomenula, že v rámci systémových opatrení sú policajti priebežne preškoľovaní zo všeobecne záväzných právnych predpisov aj interných noriem, pričom cieľom nie je len osvojovanie si nových postupov, ale aj upevňovanie už platných pravidiel. „Každé použitie donucovacích prostriedkov podlieha následnému vyhodnoteniu zo strany nadriadeného, ktorý posudzuje jeho opodstatnenosť. V prípade podozrenia z neprimeranosti konania je vec postúpená príslušnému kontrolnému útvaru z úrovne krajského riaditeľa, poprípade prezidenta PZ,“ dodalo KR PZ v Košiciach s tým, že v rámci skvalitňovania výkonu služby boli zároveň prijaté opatrenia v podobe vybavenia policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky a policajtov obvodných oddelení telovými kamerami. Podľa polície slúžia na zaznamenávanie služobných zákrokov a tiež prispievajú k ochrane policajtov aj osôb, voči ktorým zákrok smeruje.
V júli 2019 polícia po zásahu zadržala pred rodinným domom v obci a následne previezla na policajnú stanicu dve sestry. Podľa sťažnosti boli počas zadržania aj pobytu na policajnej stanici vystavené fyzickému násiliu, verbálnym urážkam a neprimeranému zaobchádzaniu. Podnet na prešetrenie policajného zásahu podalo Európske centrum pre práva Rómov. ESĽP 26. marca v prípade Katarína Kuruová a Helena Horváthová proti Slovenskej republike konštatoval porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Zároveň poukázal na nedostatky vo vyšetrovaní tohto zaobchádzania. Podľa verejného ochrancu práv súd zároveň nariadil štátu vyplatiť celkovo 28.560 eur.
