< sekcia Regióny
Polícia riadi dopravu na križovatke na Kysuciach pre výpadok elektriny
Nefunguje svetelná signalizácia.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 27. novembra (TASR) - Policajti riadia dopravu na križovatke cesty I/11, Radoľa - Kysucké Nové Mesto pre výpadok elektrickej energie a nefunkčnosť cestnej svetelnej signalizácie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo v piatok na sociálnej sieti.
Premávku na mieste riadia príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru Kysucké Nové Mesto v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Čadca. „Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa riadili pokynmi príslušníkov Policajného zboru. Zvýšte svoju opatrnosť, sledujte dopravnú situáciu a prispôsobte jazdu aktuálnym podmienkam,“ upozornila polícia.
Premávku na mieste riadia príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru Kysucké Nové Mesto v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Čadca. „Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa riadili pokynmi príslušníkov Policajného zboru. Zvýšte svoju opatrnosť, sledujte dopravnú situáciu a prispôsobte jazdu aktuálnym podmienkam,“ upozornila polícia.