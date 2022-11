Polícia rieši dva prípady neoprávneného nakladania s odpadmi

Bratislava 4. novembra (TASR) - Príslušníci enviropolície riešia dva samostatné prípady v súvislosti s neoprávneným nakladaním s odpadmi v Trnavskom kraji. V jednom prípade vyšetrovateľ vzniesol obvinenie, v druhom začal trestné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči fyzickej osobe z Dunajskej Stredy a právnickej osobe pre zločin neoprávneného nakladania s odpadmi. "Podľa zistení konateľ spoločnosti v jej mene mal od roku 2017 do roku 2020 v obci Michal na Ostrove nakladať s odpadom v rozpore s príslušnými právnymi predpismi v rozsahu viac ako 1,9 milióna eur. Obvinený mal uložiť kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd v množstve viac ako 28.400 ton na miesto, ktoré na to nie je určené. Uložil ho na zem medzi hospodárske budovy, bez ďalšieho úmyslu tento odpad zneškodniť," uviedla Bárdyová.



V druhom prípade sa miesto činu nachádza v bezprostrednej blízkosti chráneného územia Grgás v katastri obce Lakšárska Nová Ves v okrese Senica. "Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu, ktorého sa mal dopustiť zatiaľ neznámy páchateľ. Ten mal uložiť plasty, pneumatiky, stavebný a objemný odpad na inom ako na mieste na tom určenom. Škoda, ktorú spôsobil, je vo výške viac ako 9580 eur," informovala policajná hovorkyňa.



Ako doplnila, kto čo aj z nedbanlivosti nakladá s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na osem rokov.