Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026
< sekcia Regióny

Polícia rieši incident medzi deťmi v predškolskom zariadení v Galante

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Bližšie informácie nie je možné poskytnúť vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu.

Autor TASR
Galanta 15. apríla (TASR) - Polícia preveruje okolnosti udalosti, ktorá sa mala stať v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta. Bližšie informácie nie je možné poskytnúť vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

V súvislosti s udalosťou mali byť kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí,“ priblížila polícia s tým, že preveruje všetky relevantné okolnosti s cieľom náležitého zistenia skutkového stavu veci.

