Polícia rieši incident v Hrabušiciach, kde mal žiak napadnúť učiteľku

Hrabušice 17. mája (TASR) - V súvislosti s incidentom, pri ktorom mal podľa medializovaných informácií žiak napadnúť učiteľku v obci Hrabušice na Spiši, už koná polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová potvrdila, že vo veci bolo prijaté trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva.



Žiak mal učiteľku napadnúť počas vyučovania. "V súčasnej dobe sú vo veci vykonávané potrebné procesné úkony, po vykonaní ktorých bude meritórne rozhodnuté v zmysle Trestného poriadku, a to aj s prihliadnutím aj na vek podozrivej osoby," uviedla hovorkyňa. Nekonkretizovala rozsah zranení učiteľky ani vek útočníka.



Marcel Kacvinský, starosta obce, ktorá je zriaďovateľom školy, TASR potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi učiteľkou a 13-ročným žiakom. "Bol som informovaný o incidente, ktorý rieši polícia. Došlo k zraneniu učiteľky, bola ošetrená, ale nie je to nič vážne, učiteľka nie je práceneschopná a pracuje. Okrem toho jej však v dôsledku udalosti zlomili rám na okuliaroch a vznikla jej škoda," uviedol Kacvinský. Na miesto prizvali aj zákonného zástupcu, keďže ide o maloletého chlapca. Starosta podľa jeho slov nemá vedomosť o tom, že by sa v minulosti podobná udalosť na škole stala.