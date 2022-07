Polícia rieši konflikt mladých mužov v Čirči, jeden z nich je zranený

Čirč 19. júla (TASR) - Polícia rieši konflikt dvoch mladých mužov v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa, jeden z nich utrpel viaceré zranenia. O prípade, ktorý sa stal v nedeľu (17. 7.) v nočných hodinách, informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Ľubotíne už vzniesol obvinenie voči 17-ročnému mladíkovi z obce Ľubotín z prečinu výtržníctva a ublíženia na zdraví.



"Na dvore pred jedným z rodinných domov sa obvinený dopustil hrubej neslušnosti a výtržnosti. Fyzicky napadol 20-ročného muža z obce Kyjov. Sotil do neho, udrel ho do tváre, v dôsledku čoho napadnutý muž spadol na zem, kde ho útočník ešte kopol," priblížila incident Ligdayová. Kyjovčanovi sa podarilo postaviť, no mladík ho opäť napadol. Pri útoku utrpel viacero zranení vrátane zlomeniny nosa, kľúčnej kosti či odrenín.



"Krátko po čine bol policajnou hliadkou 17-ročný útočník vypátraný a zadržaný. Skončil v cele policajného zaistenia," uzavrela hovorkyňa.