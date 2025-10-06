Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
Krádež na stavenisku obchvatu R4, páchateľ odcudzil elektrické káble

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Presná majetková škoda, ktorá vznikla poškodeným spoločnostiam, doposiaľ nebola vyčíslená.

Autor TASR
Veľký Šariš 6. októbra (TASR) - Polícia vo Veľkom Šariši rieši prípad trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v období od soboty (4. 10.) do nedele (5. 10.) v priestoroch staveniska obchvatu R4 v obci Fintice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil elektrické káble a zo šiestich nákladných vozidiel, z nádrží odcudzil pohonné hmoty. Páchateľ sa taktiež pokúsil vlámať do stavebnej bunky, čo sa mu ale nepodarilo,“ uviedla Ligdayová s tým, že presná majetková škoda, ktorá vznikla poškodeným spoločnostiam, doposiaľ nebola vyčíslená.
