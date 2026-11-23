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Polícia rieši nočné tuningové zrazy v centre Bratislavy
Zraz sa konal s účasťou približne 100 vozidiel.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Polícia rieši nočné tuningové zrazy v centre Bratislavy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Spomenula aj sobotňajšie (21. 11.) stretnutie majiteľov a fanúšikov tuningových vozidiel v blízkosti nákupného centra na Mlynských Nivách, ktoré bolo podľa nej spojené s nadmerným hlukom, ako aj ďalším rizikovým správaním v cestnej premávke. Podotkla, že polícia u nich zistila 24 priestupkov.
„Zo strany bratislavských dopravných policajtov sú na viacerých miestach pravidelne vykonávané opatrenia zamerané na kontrolu účastníkov týchto stretnutí,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že v tejto súvislosti vykonali dopravní policajti v sobotu počas nočných hodín opatrenia, ktoré im priznáva zákon. Zraz sa konal s účasťou približne 100 vozidiel. „Zistených bolo celkovo 24 priestupkov, z toho sedem prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, šesť priestupkov súvisiacich s technickým stavom vozidiel a 11 ďalších porušení pravidiel cestnej premávky. Policajti zároveň zadržali dve osvedčenia o evidencii vozidla, dvakrát tabuľky s evidenčným číslom a jeden vodičský preukaz,“ priblížila Šimková.
„Zo strany bratislavských dopravných policajtov sú na viacerých miestach pravidelne vykonávané opatrenia zamerané na kontrolu účastníkov týchto stretnutí,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že v tejto súvislosti vykonali dopravní policajti v sobotu počas nočných hodín opatrenia, ktoré im priznáva zákon. Zraz sa konal s účasťou približne 100 vozidiel. „Zistených bolo celkovo 24 priestupkov, z toho sedem prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, šesť priestupkov súvisiacich s technickým stavom vozidiel a 11 ďalších porušení pravidiel cestnej premávky. Policajti zároveň zadržali dve osvedčenia o evidencii vozidla, dvakrát tabuľky s evidenčným číslom a jeden vodičský preukaz,“ priblížila Šimková.