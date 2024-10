Polícia rieši trestné oznámenia podané na fakultnú nemocnicu v Trenčín

Trenčín 24. októbra (TASR) - Polícia eviduje v súvislosti s Fakultnou nemocnicou (FN) Trenčín viaceré trestné oznámenia a intenzívne sa nimi zaoberá. Vyplýva to z vyjadrenia trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Ingrid Krajčíkovej, ktoré vo štvrtok poskytla pre TASR.



"Všetky podané trestné oznámenia v súvislosti s FN v Trenčíne boli doručené na odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne spolu s prílohami, pričom od tohto momentu vyšetrovateľ PZ vo veci intenzívne koná a vykonáva pod dozorom prokurátora náležité procesné úkony v zmysle Trestného poriadku s cieľom riadneho objasnenia oznámených skutočností," uviedla Krajčíková.



V súčasnom štádiu vyšetrovania podľa nej nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, aby nebol zmarený účel sledovaný zákonom.



Hovorkyňa FN v Trenčíne Martina Holecová pre TASR uviedla, že nemocnica má vedomosť o prebiehajúcom trestnom konaní vedenom na základe medializovaného trestného oznámenia. "FN Trenčín poskytuje orgánom činným v trestnom konaní riadne všetku súčinnosť, ktorá je od FN Trenčín žiadaná, a aktívne pristupuje k predmetnej veci. Vzhľadom na to, že ide o aktívnu vec v konaní, ktoré je z podstaty a účelu neverejné, nie je možné poskytovať informácie z našej strany," dodala Holecová.



Situáciou vo FN Trenčín sa zaoberá i Ministerstvo zdravotníctva SR, minister Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa svojich slov vníma, že toto je jedna z tém, o ktorej sa pomerne intenzívne diskutuje. "Opäť som si dal situáciu zanalyzovať mojimi vlastnými ľuďmi, ktorých som si priniesol na ministerstvo," uviedol šéf rezortu po stredajšom (23. 10.) rokovaní vlády s tým, že o situácii v trenčianskej nemocnici vrátane personálnych otázok bude verejnosť veľmi skoro informovať.



FN v Trenčíne vo štvrtok informovala, že podala trestné oznámenie na bývalé vedenie nemocnice v súvislosti s údajne podozrivými nákupmi pri piatich zákazkách. Bývalý riaditeľ Tomáš Janík podozrenia odmietol a oznámenie označil za účelové. Má ísť podľa neho o reakciu na to, že polícia naďalej vyšetruje okolnosti v súvislosti s rekonštrukciou tepelného hospodárstva.