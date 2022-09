PODVOD S KRYPTOMENAMI: Dve ženy prišli o desaťtisíce eur

Bratislava 14. septembra (TASR) - Polícia rieši prípady dvoch žien, ktoré prišli podvodom s kryptomenami o desiatky tisíc eur. V oboch prípadoch podali ženy na políciu trestné oznámenie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.



V prvom prípade kontaktovala 29-ročnú Evu anglicky hovoriaca neznáma osoba, ktorá ju informovala o zneužití jej údajov. "Poškodená podľa pokynov neznámeho páchateľa vybrala z bankomatu 20.000 eur, ktoré vložila do bankomatu na kryptomeny," uviedla polícia. Po príchode domov mala žena zaslať prostredníctvom mobilných aplikácií ďalších 8000 eur.



V ďalšom prípade kontaktoval 34-ročnú Radku anglicky hovoriaci neznámy muž vystupujúci ako policajt, ktorý ženu informoval o zneužitej identite v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v zahraničí. "Podľa jeho pokynov vybrala 8000 eur z bankomatu a vložila ich do bitcoinmatu," priblížili policajti.



Polícia opätovne upozorňuje, že nikdy nežiada vykonanie transakcií z bankových účtov do kryptomien. Informácie o zneužití platobných údajov by si podľa nej mali ľudia overovať priamo v bankách. "Neverte podvodným telefonátom, v ktorých vám neznáme osoby hovoria, aby ste vykonali rôzne bankové prevody. Jediným cieľom týchto telefonátov je prevod vašich peňazí podvodníkovi," zdôraznili policajti. Zároveň požiadali, aby verejnosť o podvodných telefonátoch informovala aj ďalších ľudí.