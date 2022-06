ZAÚTOČIL BEJZBALOVOU PÁLKOU: Muž na Spiši napadol troch ľudí

Levoča 28. júna (TASR) - Agresor na Spiši napadol troch ľudí bejzbalovou palicou, prípadom sa zaoberá polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v pondelok (27. 6.) v skorých ranných hodinách v obci Dravce neďaleko Levoče.



"Na miestnej komunikácii pred jedným z rodinných domov páchateľ prišiel k odstavenému motorovému vozidlu, v ktorom sedeli vodič a traja spolujazdci, dvaja muži a jedna žena. Útočník bejzbalovou palicou začal rozbíjať sklenené výplne na dverách. Žena z auta ihneď utiekla, no agresor v rozbíjaní pokračoval," priblížila Ligdayová s tým, že útočník postupne rozbil sklo na viacerých dverách auta.



Počas toho sa vyhrážal mužom sediacim v aute, že ich zabije, jedného z nich udrel palicou do hlavy a druhého do ruky. "Tretiemu z mužov úlomky z rozbitého skla zranili oči. Škoda na vozidle bola podľa jeho majiteľa vyčíslená približne na 1000 eur," doplnila hovorkyňa.



Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.