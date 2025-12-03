< sekcia Regióny
VIDEO: Polícia rieši prípad vodiča, ktorý pred ňou unikal
Po tom, ako ho polícia zastavila, zistila, že 35-ročný vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Polícia sa zaoberá prípadom vodiča, ktorý pred ňou v nedeľu (30. 11.) unikal vysokou rýchlosťou po Bratislave. Po tom, ako ho polícia zastavila, zistila, že 35-ročný vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Pri bezpečnostnej prehliadke zároveň policajtom vydal plastové vrecko a tiež zatavenú injekčnú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Priblížila, že počas jazdy ignorujúc viaceré dopravné predpisy vodič ohrozil ďalších účastníkov cestnej premávky. Jeho jazdu ukončili policajti až zablokovaním pomocou služobného motorového vozidla.
„V danom prípade tak vzniklo podozrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky, preto bol vodič obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie v Rači, kde sa už tamojší policajti zaoberajú vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti za toto jeho konanie,“ spresnila polícia. Dodala, že dychová skúška u vodiča dopadla s negatívnym výsledkom.
