Polícia rieši prípad zbitého štvorročného chlapčeka v Brezne

Brezno 3. decembra (TASR) – Zo zločinu ublíženia na zdraví obvinil policajný vyšetrovateľ 30-ročného muža z okresu Brezno. O prípade informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na svojej internetovej stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj.



„Začiatkom minulého týždňa došlo k fyzickému napadnutiu len štvorročného chlapčeka. Obvinený muž dieťaťu bitkou a kopancami spôsobil veľmi vážne zranenia po celom tele. Chlapčeka po prevezení do nemocnice ihneď operovali a stále je v ohrození života,“ uvádzajú policajti.



Vyšetrovateľ podľa ich slov obvineného muža umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu už rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.



„Prípad je v štádiu vyšetrovania a keďže ide o veľmi citlivý prípad, podrobnejšie informácie zverejníme, až keď to dovolí procesná situácia,“ dodávajú policajti.